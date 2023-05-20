Маляр отрицает заявление Пригожина о взятии Бахмута: ситуация критическая, но мы держимся
Минобороны отрицает заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе "Самолет", сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолёт", – написала она.
На сегодняшний день защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор, сообщила Маляр.
Опроверг заявление Пригожина о взятии города и спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Это неправда. Наши подразделения воюют в Бахмуте", – сказал он в комментарии Reuters.
- Вечером 19 мая Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
- В Генштабе сегодня сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, атаковали дорогу на Константиновку.
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