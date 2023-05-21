Генштаб ВСУ не подтверждает захват россиянами Бахмута: Бои не прекращаются – карта

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не подтверждает полный захват россиянами Бахмута. В утренней сводке с фронта сообщается, что бои за город до сих пор продолжаются.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут", – заявили военные



В течение суток россияне также пытались наступать в направлении села Белая Гора, расположенного юго-западнее Бахмута – неподалеку от Константиновки.

Всего в субботу на пяти основных участках фронта (Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Марьинский) произошло 53 боевых столкновения, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки они без успеха наступали в районе села Масютовка, расположенного к северу от Купянска.

На Авдеевском направлении противник наступал в направлениях Авдеевки, Новокалинового (севернее Авдеевки), Северного (западнее Авдеевки), но тоже без успеха.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Также враг наступал южнее, в районе Новомихайловки.

На Лиманском направлении в течение субботы враг не наступал.

20 мая в Минобороны ответили на заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр .

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