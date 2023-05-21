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Генштаб ВСУ не подтверждает захват россиянами Бахмута: Бои не прекращаются – карта

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 06:52
Генштаб ВСУ не подтверждает захват россиянами Бахмута: Бои не прекращаются – карта - Фото
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не подтверждает полный захват россиянами Бахмута. В утренней сводке с фронта сообщается, что бои за город до сих пор продолжаются.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут", – заявили военные

В течение суток россияне также пытались наступать в направлении села Белая Гора, расположенного юго-западнее Бахмута – неподалеку от Константиновки.

Генштаб ВСУ не подтверждает захват россиянами Бахмута: Бои не прекращаются – карта

Всего в субботу на пяти основных участках фронта (Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Марьинский) произошло 53 боевых столкновения, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки они без успеха наступали в районе села Масютовка, расположенного к северу от Купянска.

Генштаб ВСУ не подтверждает захват россиянами Бахмута: Бои не прекращаются – карта

На Авдеевском направлении противник наступал в направлениях Авдеевки, Новокалинового (севернее Авдеевки), Северного (западнее Авдеевки), но тоже без успеха.

Генштаб ВСУ не подтверждает захват россиянами Бахмута: Бои не прекращаются – карта

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Также враг наступал южнее, в районе Новомихайловки.

На Лиманском направлении в течение субботы враг не наступал.

  • 20 мая в Минобороны ответили на заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр .

Читайте также: Жестокие бои за каждый метр Бахмута. Спецназовцы показали кадры уличных боеприкосновений

Андрей Водяный
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Донецкая областьвойнабахмутгенштаб
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