"Бахмут остается только в наших сердцах". Зеленский – о ситуации в городе

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время встречи с президентом США Джо Байденом в Японии сказал, что Россия полностью уничтожила Бахмут.

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Президента спросили, остается ли город под контролем Украины, на что он ответил: "Я думаю нет".

"На сегодняшний день Бахмут остается только в наших сердцах", – сказал президент.

Он сказал, что наступление России превратило город в руины.

"Вы должны понять, что там ничего нет, они все разрушили", – сказал президент Украины.

Медиа интерпретировали слова Зеленского как признание того, что украинские войска полностью отступили из Бахмута, но, как утверждает корреспондент Financial Times, команда президента назвала такую трактовку неточной.

По словам его собеседников, Зеленский говорил о потере Бахмута в том смысле, что город полностью разрушен.

20 мая в Минобороны ответили на заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что кафиры якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр .

21 мая в утренней сводке Генштаб заявил, что за город продолжаются бои .

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