Росія отримала від Китаю технологію крилатих ракет – Штати в ООН
Китай передав Росії технологію крилатих ракет з-поміж підтримки, яку він надає воєнній машині країни-агресора, заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН.
Він нагадав, що Північна Корея надіслала до Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран – балістику, дрони та інші технології. Разом із цим чиновник акцентував на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.
"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів і технологію крилатих ракет та [значну кількість] нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", – розповів Келлі.
Дипломат наголосив: якби Китай серйозно ставився до допомоги у припиненні війни – він би припинив постачання цих важливих компонентів до РФ.
Чиновник не уточнив, про яку саме технологію до російських крилатих ракет йдеться.
У цій же промові представник Штатів заявив, що угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, а Вашингтон готовий до додаткових заходів для забезпечення миру.
- У травні Українська розвідка повідомила, що у новій російській крилатій ракеті "Бандероль" знайшли іноземні компоненти, зокрема з Китаю.
- Йдеться про мікрочипи, ймовірно, китайську копію австралійського телеметричного модуля, реактивний двигун з КНР та інерціальну навігаційну систему теж, можливо, з цієї країни.
- Українська розвідка зауважувала, що китайський двигун Swiwin для авіамоделювання продається через онлайн-майданчики. Його орієнтовна вартість на AliExpress становить $16 000. Наразі невідомо, чи говорив Келлі про "Бандероль", чи мав на увазі інше озброєння.
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