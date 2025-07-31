Росія отримала від Китаю технологію крилатих ракет – Штати в ООН

Ракета Іскандер-К (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Китай передав Росії технологію крилатих ракет з-поміж підтримки, яку він надає воєнній машині країни-агресора, заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН.

Він нагадав, що Північна Корея надіслала до Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран – балістику, дрони та інші технології. Разом із цим чиновник акцентував на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.

"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів і технологію крилатих ракет та [значну кількість] нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", – розповів Келлі.

Дипломат наголосив: якби Китай серйозно ставився до допомоги у припиненні війни – він би припинив постачання цих важливих компонентів до РФ.

Чиновник не уточнив, про яку саме технологію до російських крилатих ракет йдеться.

У цій же промові представник Штатів заявив, що угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, а Вашингтон готовий до додаткових заходів для забезпечення миру.