У Китаї обурилися санкціями України за співпрацю з РФ – закликали "виправити помилку"
У Китаї обурилися санкціями, які запровадила Україна проти китайських компаній через підтримку Росії. Зокрема, Пекін закликав українську сторону "виправити помилку" та "усунути негативний вплив", повідомив речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь.
Речник МЗС Китаю заявив, що Китай виступає проти односторонніх санкцій, які "не мають підґрунтя в міжнародному праві чи санкціоновані Радою Безпеки ООН".
Окрім цього, він наголосив, що Китай "рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній".
- 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив накласти 100-відсоткові мита на основних торговельних партнерів Росії, включно з Китаєм, якщо Москва не підпише мирну угоду протягом 50 днів.
- Після цього Китай пообіцяв посилити підтримку Росії.
- 27 липня президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, які працюють на Росію. Серед них 53 фізичні та юридичні особи з Китаю та інших країн.
Коментарі (0)