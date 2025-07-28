У Китаї обурилися санкціями України за співпрацю з РФ – закликали "виправити помилку"

У Пекіні заявили, що виступають проти односторонніх санкцій, які "не мають підґрунтя в міжнародному праві"

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь (Фото: Jessica Lee/EPA)

У Китаї обурилися санкціями, які запровадила Україна проти китайських компаній через підтримку Росії. Зокрема, Пекін закликав українську сторону "виправити помилку" та "усунути негативний вплив", повідомив речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь.

Речник МЗС Китаю заявив, що Китай виступає проти односторонніх санкцій, які "не мають підґрунтя в міжнародному праві чи санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Окрім цього, він наголосив, що Китай "рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній".