Китай пообіцяв посилити підтримку Росії на тлі заяви Трампа щодо мит

Сі Цзіньпін (Фото: Tingshu Wang/EPA)

Китай пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти торговельних партнерів Москви, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди. Про це повідомила газета The Telegraph.

Голова КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пекіні заявив, що дві країни мають "зміцнювати взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".

Також Сі сказав, що довіра між Китаєм та Росією "поглибилася" і дві держави "створюють модель нового типу міжнародних відносин".

Медіа із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із перебігом закритої зустрічі з представниками Європейського Союзу, пише, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї стверджував, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні, оскільки побоюється, що після цього Вашингтон зосередиться на його країні.