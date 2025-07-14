Трамп дав Путіну 50 днів на мирну угоду, інакше – мита

Глава Штатів назвав це "дуже маленьким проміжком часу" і пояснив, що різниці між 100% та 500% тарифами не буде

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому випадку пригрозив вторинними митами для країн, що купляють у країни-агресора. Про це керівник Штатів розповів під час зустрічі у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"І одна з причин, чому ви [Рютте] сьогодні тут – почути, що ми дуже незадоволені. Я [незадоволений] Росією. Але ми обговоримо це, можливо, в інший день. Але ми дуже, дуже незадоволені ними, і ми будемо застосовувати дуже суворі [вторинні] тарифи, якщо ми не укладемо угоду впродовж 50 днів. Тарифи на рівні близько 100%", – заявив Трамп.

Президент США додав: "Сподіваюся, нам не доведеться цього робити".

У спілкуванні з журналістами Трамп заявив, що 50 днів – це "дуже маленький проміжок часу".

Він пояснив, що мита, якими він зараз пригрозив РФ, не залежать від законопроєкту про 500% тарифи для покупців російських ресурсів: "Ми можемо запроваджувати вторинні мита без Сенату, без Палати представників. Але те, що вони розробляють, також може бути дуже хорошим".

Трамп зазначив, що на певному етапі збільшення відсотків у тарифах втрачає сенс, і що 100% мита матимуть такий же ефект, як і 500%.

Президент США додав, що американський парламент може швидко ухвалити вищезгаданий законопроєкт.

Керівник Штатів знову повторив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки "думав, що ми могли б укласти угоду два місяці тому".