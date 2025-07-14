"Вже готуються до відправлення". Україна може отримати до 17 батарей Patriot – Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Україна може отримати до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot в межах угоди про постачання зброї до України через НАТО. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп підтвердив, що угода з постачання військової допомоги Україні включає системи Patriot повної комплектації.

"17 Patriot готуються до відправлення, велика кількість з них опиниться на полі бою", – сказав Трамп.

Президент США додав, що це можна зробити "дуже швидко".

Пізніше він сказав, що деякі комплекси прибудуть протягом кількох днів.

Раніше на зустрічі Трамп повідомив, що НАТО та Сполучені Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Він уточнив, що США надсилатиме озброєння НАТО, а вже Альянс ухвалюватиме рішення щодо передання Україні.