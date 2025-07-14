Украина может получить до 17 батарей Patriot

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Украина может получить до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках соглашения о поставках оружия в Украину через НАТО. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп подтвердил, что соглашение о поставках военной помощи Украине включает в себя системы Patriot в полной комплектации.

"17 Patriot готовятся к отправке, большая часть из них окажется на поле боя", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что это можно сделать "очень быстро".

Позже он сказал, что некоторые комплексы прибудут в течение нескольких дней.

Новость дополняется...