Рютте встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки оружия Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и рядом американских высокопоставленных чиновников в начале нижней. Об этом сообщает пресс-служба альянса.
Рютте будет в Вашингтоне 14 и 15 июля, где запланирована его встреча с Трампом и госсекретарем. Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с Конгрессом.
НАТО не сообщило цель визита Рютте, но поездка состоится на фоне заявления американского президента о заключении с НАТО соглашения о поставке американского оружия в Украину через альянс.
В частности, как сообщал Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
Также Трамп анонсировал на 14 июля важное заявление о России после неоднократных замечаний о "разочаровании" в российском диктаторе Владимире Путине.
- 10 июля в Малайзии состоялась встреча Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, где российская сторона якобы передала тезисы о "новом видении" прекращения российско-украинской войны.
- За словами По словам представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, Украину пока не проинформировали о "новом подходе" в мирных переговорах.
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