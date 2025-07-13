Генеральный секретарь НАТО планирует провести в Вашингтоне еще ряд встреч на самом высоком уровне

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и рядом американских высокопоставленных чиновников в начале нижней. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

Рютте будет в Вашингтоне 14 и 15 июля, где запланирована его встреча с Трампом и госсекретарем. Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с Конгрессом.

НАТО не сообщило цель визита Рютте, но поездка состоится на фоне заявления американского президента о заключении с НАТО соглашения о поставке американского оружия в Украину через альянс.

В частности, как сообщал Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Также Трамп анонсировал на 14 июля важное заявление о России после неоднократных замечаний о "разочаровании" в российском диктаторе Владимире Путине.