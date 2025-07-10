Марко Рубио и Сергей Лавров встретились во время саммита ASEAN

Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: пропагандистский ресурс)

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели двустороннюю встречу. Об этом сообщает Reuters.

Рубио и Лавров встретились во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Читайте также Мирные переговоры в тупике. Что дальше

Говоря о своей встрече с Лавровым, Рубио заявил журналистам на пресс-конференции, что у них состоялся "откровенный и важный разговор".

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа разочарована тем, что Россия не проявила большей гибкости в вопросе прекращения войны против Украины. Он отметил, что США ожидают увидеть четкий план действий по урегулированию конфликта.

Сенатор также сообщил, что администрация Трампа в настоящее время взаимодействует с Сенатом США по разработке законопроекта о санкциях. В то же время он признал, что достижение прогресса в переговорах было сложным и на данный момент результатов недостаточно.

Как сообщили пропагандистские медиа, встреча длилась около 50 минут.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что во время встречи Лавров и Рубио обсудили "Иран, Украину и Сирию".

Кроме того, в министерстве отметили, что Лавров и сенатор США подтвердили "намерение возобновить контакты". В министерстве считают, что этому могло бы способствовать, в частности, возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.