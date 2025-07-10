Госсекретарь США Рубио встретился с Лавровым в Малайзии
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели двустороннюю встречу. Об этом сообщает Reuters.
Рубио и Лавров встретились во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Говоря о своей встрече с Лавровым, Рубио заявил журналистам на пресс-конференции, что у них состоялся "откровенный и важный разговор".
По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа разочарована тем, что Россия не проявила большей гибкости в вопросе прекращения войны против Украины. Он отметил, что США ожидают увидеть четкий план действий по урегулированию конфликта.
Сенатор также сообщил, что администрация Трампа в настоящее время взаимодействует с Сенатом США по разработке законопроекта о санкциях. В то же время он признал, что достижение прогресса в переговорах было сложным и на данный момент результатов недостаточно.
Как сообщили пропагандистские медиа, встреча длилась около 50 минут.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что во время встречи Лавров и Рубио обсудили "Иран, Украину и Сирию".
Кроме того, в министерстве отметили, что Лавров и сенатор США подтвердили "намерение возобновить контакты". В министерстве считают, что этому могло бы способствовать, в частности, возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.
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