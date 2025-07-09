Зеленский и Келлог обсудили усиление ПВО и новые санкции против России

Укрепление противовоздушной обороны Украины и дополнительное давление на страну-агрессора являются приоритетными вопросами

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Рим, где состоится Международная конференция по восстановлению Украины. Среди обсуждаемых вопросов – усиление противовоздушной обороны и новые санкции против России. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент назвал разговор со специальным посланником президента США "содержательным".

"Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что в контексте военной помощи также обсуждались закупка американского оружия и совместное оборонное производство.

По его словам, отдельное внимание в беседе было уделено теме санкционного давления на Россию.

"Мы понимаем, что необходимы более жесткие ограничения против российской энергетики и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение" законопроекту сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что новые санкции "несомненно могут заставить Россию больше думать о мире".