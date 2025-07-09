Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим, сообщает телеканал Sky TG24. Впоследствии это подтвердили журналистам в Офисе президента.

По данным медиа, после обеда руководитель Украины встретится со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, и не исключено, что он также может увидеться с папой римским Львом XIV.

Читайте также Джорджа Мелони должна возглавить путь экономического восстановления Украины

10-11 июля в Риме проходит четвертая международная Конференция по восстановлению Украины, на которой будет председательствовать премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На мероприятии будет около 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний (из которых около 500 – из Италии) будут обсуждать будущее послевоенное восстановление Украины.