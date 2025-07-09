Зеленський прибув із візитом до Риму
Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Риму, повідомляє телеканал Sky TG24. Згодом це підтвердили журналістам в Офісі президента.
За даними медіа, пообіді керівник України зустрінеться зі своїм італійським колегою Серджо Маттареллою, і не виключено, що він також може побачитись із папою римським Левом XIV.
10-11 липня у Римі проходить четверта міжнародна Конференція з відновлення України, на якій головуватиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
На заході буде близько 3500 учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній (з яких близько 500 – з Італії) обговорюватимуть майбутнє післявоєнне відновлення України.
- Під час Конференції очікується зустріч Коаліції охочих, обговорення передання додаткових Patriot та ракет до них, а також підписання угод щодо забезпечення України енергоресурсами на зиму.