Глава держави прибув до італійської столиці у переддень Конференції з відновлення України

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Риму, повідомляє телеканал Sky TG24. Згодом це підтвердили журналістам в Офісі президента.

За даними медіа, пообіді керівник України зустрінеться зі своїм італійським колегою Серджо Маттареллою, і не виключено, що він також може побачитись із папою римським Левом XIV.

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10-11 липня у Римі проходить четверта міжнародна Конференція з відновлення України, на якій головуватиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

На заході буде близько 3500 учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній (з яких близько 500 – з Італії) обговорюватимуть майбутнє післявоєнне відновлення України.