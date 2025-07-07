Зеленський обговорив зі Стармером додаткове фінансування виробництва дронів-перехоплювачів
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, де, зокрема, обговорив можливість додаткового фінансування українського виробництва дронів. Про це президент написав у Telegram.
За його словами, йдеться про можливість збільшення фінансування вже цього місяця
"Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів", – повідомив Зеленський.
Також президент і прем’єр-міністр Великої Британії обмінялися думками про очікування від зустрічі коаліції охочих, що має відбутися в Римі 10 липня.
"Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", – написав Зеленський.
Як повідомили в Офісі президента, йдеться про зміцнення протиповітряної оборони України, економічний тиск на Росію, санкції, безпеку в Чорному морі.
Також Зеленський і Стармер домовилися працювати над посиленням інших форматів співпраці з ключовими партнерами, зокрема у форматі "Рамштайн".
"Захисту життя має бути більше", – заявив президент.
- Раніше Зеленський заявляв, що потенціал української оборонки перевищує $40 млрд, але 40% цього об'єму профінансовані недостатньо.
- Сили безпілотних систем повідомили, що дрони-перехоплювачі показують гарні результати, але для масштабування потрібне фінансування.