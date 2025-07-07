Зеленский обсудил со Стармером финансирование производства дронов-перехватчиков
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого, в частности, обсудил возможность дополнительного финансирования украинского производства дронов. Об этом президент написал в Telegram.
По его словам, речь идет о возможности увеличения финансирования уже в этом месяце.
"Мы говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков", – сообщил Зеленский.
Президент и премьер-министр Великобритании также обменялись мнениями о своих ожиданиях от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме 10 июля.
"Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными", — написал Зеленский.
Как сообщили в Офисе президента, речь идет об укреплении противовоздушной обороны Украины, экономическом давлении на Россию, санкциях, безопасности в Черном море.
Также Зеленский и Стармер договорились работать над укреплением других форматов сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности в формате "Рамштайн".
"Защита жизни должна быть более активной", — заявил президент.
- Ранее Зеленский заявлял, что потенциал украинской оборонной промышленности превышает 40 миллиардов долларов, но 40% этого объема финансируется недостаточно.
- Силы беспилотных систем сообщили, что дроны-перехватчики показывают хорошие результаты, но для масштабирования необходимо финансирование.