Силы беспилотных систем: Огневые группы менее эффективны, дроны-перехватчики заменят ЗРК
ВСУ (иллюстративное фото: Генштаб)

Мобильные огневые группы (МОГ) пока не теряют актуальности, но в условиях массированных смешанных атак Росси все же эффективнее дроны-перехватчики. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем Виталий Браво.

По его словам, эффективность противодействия МОГ вражеским дронам снижается во время массированных обстрелов. В то же время отдельные подразделения, работающие с дронами-перехватчиками, демонстрируют высокий коэффициент сбивания.

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"Однако пока говорить о системной эффективности рано, потому что сначала нужно масштабировать решение", – сказал Браво.

Кроме того, дроны-перехватчики могут стать доступной альтернативой зенитным ракетным комплексам в борьбе с высокоскоростными БпЛА, такими как реактивные "шахеды".

Но это возможно при условии эшелонирования позиций и подготовки большого количества экипажей, говорит Браво.

На вопрос о том, сколько времени потребуется Украине, чтобы нарастить количество такого элемента защиты неба до необходимого уровня, представитель СБС ответил, что все будет зависеть от финансирования.

"Есть политическая воля и поддержка большинства звеньев Вооруженных Сил Украины и Минобороны, есть технология перехвата, есть план масштабирования и понимание того, как это сделать, но этого недостаточно без финансирования для закупки перехватчиков и радиолокационных систем в большом количестве", – сказал он.

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