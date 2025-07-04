Силы беспилотных систем: Огневые группы менее эффективны, дроны-перехватчики заменят ЗРК
Мобильные огневые группы (МОГ) пока не теряют актуальности, но в условиях массированных смешанных атак Росси все же эффективнее дроны-перехватчики. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем Виталий Браво.
По его словам, эффективность противодействия МОГ вражеским дронам снижается во время массированных обстрелов. В то же время отдельные подразделения, работающие с дронами-перехватчиками, демонстрируют высокий коэффициент сбивания.
"Однако пока говорить о системной эффективности рано, потому что сначала нужно масштабировать решение", – сказал Браво.
Кроме того, дроны-перехватчики могут стать доступной альтернативой зенитным ракетным комплексам в борьбе с высокоскоростными БпЛА, такими как реактивные "шахеды".
Но это возможно при условии эшелонирования позиций и подготовки большого количества экипажей, говорит Браво.
На вопрос о том, сколько времени потребуется Украине, чтобы нарастить количество такого элемента защиты неба до необходимого уровня, представитель СБС ответил, что все будет зависеть от финансирования.
"Есть политическая воля и поддержка большинства звеньев Вооруженных Сил Украины и Минобороны, есть технология перехвата, есть план масштабирования и понимание того, как это сделать, но этого недостаточно без финансирования для закупки перехватчиков и радиолокационных систем в большом количестве", – сказал он.
- В июне главнокомандующий ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не потеряли актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС, отмечал он.
- По словам президента Зеленского, потенциал украинского ОПК превышает $40 млрд, но ему не хватает финансирования. Он призвал союзников инвестировать.