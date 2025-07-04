Силы беспилотных систем: Огневые группы менее эффективны, дроны-перехватчики заменят ЗРК

Отдельные подразделения уже показывают хорошие результаты, но для масштабирования требуется финансирование

ВСУ (иллюстративное фото: Генштаб)

Мобильные огневые группы (МОГ) пока не теряют актуальности, но в условиях массированных смешанных атак Росси все же эффективнее дроны-перехватчики. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем Виталий Браво.

По его словам, эффективность противодействия МОГ вражеским дронам снижается во время массированных обстрелов. В то же время отдельные подразделения, работающие с дронами-перехватчиками, демонстрируют высокий коэффициент сбивания.