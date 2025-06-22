Дроны-перехватчики "шахедов" почти вдвое эффективнее мобильных огневых групп

Последние все еще не утратили актуальность, а для перехватчиков не хватает РЛС, рассказал главком Сырский

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Дроны-перехватчики почти вдвое эффективнее мобильных огневых групп во время сбивания российских дронов-камикадзе типа Shahed. Об этом свидетельствуют данные главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"ВСУ развивают для противодействия российским "шахедам" направление дронов-перехватчиков (зенитных дронов), эффективность которых составляет около 70%", – рассказал главком.

По словам Сырского, несмотря на то, что россияне изменили тактику применения дронов, украинские мобильные огневые группы остаются одним из основных средств уничтожения беспилотников РФ. Военный добавил, что такие группы не утратили своей актуальности, а их эффективность составляет до 40%.

В целом эффективность уничтожения "шахедов" составляет ~82%, отметил главком.

Также он сообщил, что Воздушные силы наращивают возможности по дронам-перехватчикам, ведется работа над созданием новых экипажей операторов таких БпЛА, проходит подготовка военных по этому направлению.

Воздушные силы, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, уже имеют десятки сбитых "шахедов" благодаря перехватчикам, добавил военный.

"Впрочем, основной проблемой относительно эффективного применения зенитных дронов остается крайне недостаточное количество радиолокационных систем (типа [израильской] РЛС Rada или ее аналогов) на вооружении Воздушных сил (в наличии – единицы, а надо – сотни). Средства радиолокационной разведки являются неотъемлемой составляющей для эффективной работы операторов БпЛА-перехватчиков", – подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в ВСУ уже допущено к эксплуатации более пяти типов перехватчиков, происходят закупки такого вооружения.