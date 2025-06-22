Дрони-перехоплювачі "шахедів" майже вдвічі ефективніші за мобільні вогневі групи

Останні все ще не втратили актуальність, а для перехоплювачів не вистачає РЛС, розповів головком Сирський

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Дрони-перехоплювачі є майже вдвічі ефективнішими за мобільні вогневі групи під час збиття російських дронів-камікадзе типу Shahed. Про це свідчать дані головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net

"ЗСУ розвивають для протидії російським "шахедам" напрямок дронів-перехоплювачів (зенітних дронів), ефективність яких становить близько 70%", – розповів головком.

За словами Сирського, попри те, що росіяни змінили тактику застосування дронів, українські мобільні вогневі групи залишаються одним з основних засобів збиття безпілотників РФ. Військовий додав, що такі групи не втратили свою актуальність, а їх ефективність становить до 40%.

Загалом ефективність знищення "шахедів" становить ~82%, зауважив головком.

Також він повідомив, що Повітряні сили нарощують спроможності щодо дронів-перехоплювачів, ведеться робота над створенням нових екіпажів операторів таких БпЛА, проходить підготовка військових за цим напрямком.

Повітряні сили, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, вже мають десятки збитих "шахедів" завдяки перехоплювачам, додав військовий.

"Втім основною проблемою стосовно ефективного застосування зенітних дронів залишається вкрай недостатня кількість радіолокаційних систем (типу [ізраїльської] РЛС Rada чи її аналогів) на озброєнні Повітряних сил (в наявності – одиниці, а треба – сотні). Засоби радіолокаційної розвідки є невід’ємною складовою для ефективної роботи операторів БпЛА-перехоплювачів", – наголосив Сирський.

Він додав, у ЗСУ вже допущено до експлуатації більш ніж п'ять типів перехоплювачів, відбуваються закупівлі такого озброєння.