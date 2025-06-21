Німеччина й Канада фінансуватимуть виробництво перехоплювачів для "шахедів" – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна має домовленості з Німеччиною та Канадою щодо фінансування виробництва перехоплювачів для ударних безпілотників типу Shahed. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Глава держави розповів, що Україна працює над тим, аби протидіяти "шахедам". Приблизно третину з них збивають мобільні вогневі групи.

"Вони [мобільні вогневі групи] вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно", – сказав президент.

За його словами, чотири компанії в Україні виробляють ці вироби, водночас дві – дуже успішно. Під час нічної атаки десятки російських дронів було збито перехоплювачами.

"Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент, і він точно працює", – наголосив глава держави.

Він розповів, що є домовленість з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо фінансування. Також під час саміту G7 президент домовився з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Він [Карні] також там виділив гроші. Ми їхали – було $2 млрд. Ми з ним домовилися – він збільшив до $4 млрд. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво", – сказав Зеленський.