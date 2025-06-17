Зеленський: Треба додаткове фінансування на дрони-перехоплювачі задля безпеки України та ЄС
Україна працює над розгортанням та збільшенням безпілотників-перехоплювачів задля своєї безпеки та безпеки Європи. Однак потрібне додаткове фінансування, повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що дрони-перехоплювачі мають захистити від російських "шахедів" українські міста та громадян. А якщо вони будуть захищені, то і європейські міста також будуть у безпеці.
"Нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво. Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів", – повідомив президент.
За його словами, США, навіть попри те, що не чинять достатнього тиску на Росію, досі мають найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. А вони потребуватимуть "сильного захисту".
"Нам усім треба й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та через інвестиції. Збільшення виробництва зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів", – резюмував Зеленський.
- 26 травня повідомлялося, що після останніх атак РФ Україна "значно збільшує" виробництво дронів-перехоплювачів.
- 3 червня стало відомо, що Україна розробляє "дрони-мисливці" для знищення ворожих БпЛА під час атак Росії.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що в Україні хочуть посилити розвиток дронової ППО.