Зеленський: Треба додаткове фінансування на дрони-перехоплювачі задля безпеки України та ЄС

Президент вважає, що збільшення виробництва зброї є найшвидшим шляхом до результатів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна працює над розгортанням та збільшенням безпілотників-перехоплювачів задля своєї безпеки та безпеки Європи. Однак потрібне додаткове фінансування, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що дрони-перехоплювачі мають захистити від російських "шахедів" українські міста та громадян. А якщо вони будуть захищені, то і європейські міста також будуть у безпеці.

"Нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво. Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів", – повідомив президент.

За його словами, США, навіть попри те, що не чинять достатнього тиску на Росію, досі мають найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. А вони потребуватимуть "сильного захисту".

"Нам усім треба й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та через інвестиції. Збільшення виробництва зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів", – резюмував Зеленський.