Зеленский: Нужны дополнительные финансы на дроны-перехватчики для безопасности Киева и ЕС

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина работает над развертыванием и увеличением беспилотников-перехватчиков ради своей безопасности и безопасности Европы. Однако необходимо дополнительное финансирование, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что дроны-перехватчики должны защитить от российских "шахедов" украинские города и граждан, а если они будут защищены, то и европейские города также будут в безопасности.

"Нам нужно дополнительное финансирование на их производство. Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", – сообщил президент.

По его словам, США, несмотря на то, что не оказывают достаточного давления на Россию, до сих пор имеют широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. А они будут нуждаться в "сильной защите".

"Нам всем нужно и дальше работать вместе – с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине – это самый быстрый путь к достижению результатов", – резюмировал Зеленский.