Зеленский: Нужны дополнительные финансы на дроны-перехватчики для безопасности Киева и ЕС
Украина работает над развертыванием и увеличением беспилотников-перехватчиков ради своей безопасности и безопасности Европы. Однако необходимо дополнительное финансирование, сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что дроны-перехватчики должны защитить от российских "шахедов" украинские города и граждан, а если они будут защищены, то и европейские города также будут в безопасности.
"Нам нужно дополнительное финансирование на их производство. Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", – сообщил президент.
По его словам, США, несмотря на то, что не оказывают достаточного давления на Россию, до сих пор имеют широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. А они будут нуждаться в "сильной защите".
"Нам всем нужно и дальше работать вместе – с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине – это самый быстрый путь к достижению результатов", – резюмировал Зеленский.
- 26 мая сообщалось, что после последних атак РФ Украина "значительно увеличивает" производство дронов-перехватчиков.
- 3 июня стало известно, что Украина разрабатывает "дроны-охотники" для уничтожения враждебных БПЛА во время атак России.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что в Украине хотят усилить развитие дроновой ПВО.