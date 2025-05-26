После последних атак Украина "значительно увеличивает" производство дронов-перехватчиков

Дроны-камикадзе типа Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

После последних российских атак Украина "значительно увеличивает" производство дронов-перехватчиков и будет привлекать для этого финансирование от партнеров. Об этом, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня на Ставке подробно разобрали последствия российских ударов, их тактику применения дронов и наши ответы. Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого большее финансирование от наших партнеров. Готовим соответствующие новости", – рассказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что поручил выделить отдельное финансирование для украинской баллистической программы: "Для более быстрого производства ракет".

"Был сегодня и подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Малюка. Хорошие результаты. Спасибо", – подытожил глава государства.

Накануне издание The Economist со ссылкой на анонимных украинских инженеров заявило, что российские беспилотники теперь контролируются с помощью ботов в Telegram, которые посылают данные о полете и видео в реальном времени операторам-людям.

По данным медиа, такие дроны летят на малой высоте во избежание обнаружения, а приближаясь к городу, резко набирают высоту, выходя из радиуса действия мобильного оружия. Поэтому Украина привлекает вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщил, что такие беспилотники применяются оккупантами с 2024 года: "Никакой сенсации – их сбивают".