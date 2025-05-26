Россияне заявили об атаке БпЛА на химзавод в Ивановской области – фото, видео

Ранним утром в понедельник, 26 мая, неизвестные беспилотники атаковали Ивановскую область России. Об этом сообщил Оперативный штаб региона. Пропагандистские ресурсы пишут, что под ударом оказался Дмитриевский химический завод.

В Оперштабе заявили, что в городе Кинешма якобы отражена атака БпЛА. Власти традиционно утверждают, что упали обломки беспилотников в промзоне.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы", – говорится в сообщении.

Пропагандистский ресурс Mash сообщил, что по меньшей мере два взрыва прогремели в районе Дмитриевского химического завода. Пропагандисты Baza говорят о дыме над городом.

Местные жители подтвердили Telegram-каналу ASTRA под атакой находился химический завод.

Осторожно, на видео ненормативная лексика.

СПРАВКА

Дмитриевский химзавод расположен в Кинешме, втором по величине городе Ивановской области. Он считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей в государстве-агрессоре. В апреле 2022 года на территории предприятия произошел масштабный пожар, во время которого огонь повредил здание цеха, обрушился металлический ангар и пострадали работники.

Тогда россияне назвали причиной пожара "неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару". В то же время, многочисленные издания отмечали, что пожар возник в тот же день, что и пожар на территории Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери.