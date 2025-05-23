Генштаб подтвердил поражение завода "Энергия" в Липецкой области: чем он важен

Предприятие – один из крупнейших в России производителей химических источников тока

"Энергия" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 23 мая Силы обороны поразили российское предприятие "Энергия", расположенное в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, подтверждено попадание в районе цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планировки и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также предприятие обеспечивает изготовление батарей для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

Остановка работы завода может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания.

Ранее об атаке писали российские пропагандисты и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В ночь на 21 мая украинские военные поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области России.

В ночь на 22 мая дроны атаковали объекты военно-промышленного комплекса в двух областях России.