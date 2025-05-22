Россию вторые сутки подряд атаковали дроны: возле Москвы раздавались взрывы – видео

Кремль (Фото: EPA)

Вечером 21 мая и в ночь на 22 мая беспилотники атаковали несколько регионов России, в частности Московскую, Орловскую, Липецкую, Рязанскую и Тульскую области. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы и местные власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 22:29 сообщил о якобы уничтожении шести беспилотников, а в 23:07 – об уничтожении еще трех дронов, летевших в направлении российской столицы.

Под утро он заявил об "сбивании" еще трех дронов.

Как сообщает пропагандистский канал Baza, всего за сегодняшний день столицу и Подмосковье атаковали якобы минимум 18 БпЛА. Также в Москве несколько раз за день приостанавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

Взрывы также звучали в городе Елец Липецкой области. По словам местных, было около четырех взрывов.

К тому же дроны атаковали Тульскую область. По данным пропагандистского Telegram-канала Mash, жители Пролетарского района сообщили о характерных звуках и вспышках, начавшихся в 23:45.

В регионе было по меньшей мере восемь взрывов. Еще один беспилотник сбили на подлете к Москве.

Судя по видео, опубликованному в Telegram-канале Baza, в одном из районов Тулы вспыхнул небольшой пожар. Пока неизвестно, вызвано ли это последствиями атаки дронов.

Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев утром 22 мая сообщил, что якобы ПВО отразило атаку дронов, однако есть падение обломков.

По его словам, один из беспилотников якобы врезался в крышу многоквартирного дома в пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БпЛА повреждения получили жилые и нежилые дома, утверждает российский чиновник.

Взрывы также звучали в Новомосковске в Тульской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, громкие удары были слышны около полуночи в разных частях города.

По информации пропагандистского Telegram-канала Mash, дроны также атаковали Орловскую область.

О звуках дронов сообщали жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района. В разных районах области местные якобы слышали не менее четырех взрывов.

Ночью 21 мая губернатор Орловской области Андрей Кличков рассказал, что в области во второй половине дня было якобы уничтожено 15 дронов. По предварительной информации, повреждений и пострадавших вроде бы нет, заверил российский чиновник.

В Министерстве обороны России уже отчитались о том, что с 20:00 до 23:50 средствами ПВО были "уничтожены и перехвачены" 77 БпЛА:

← 42 – над территорией Курской области;

← 14 – над территорией Белгородской области;

← девять – над территорией Московского региона;

← восемь – над территорией Орловской области;

← два – над территорией Калужской области;

← по одному – над территориями Рязанской и Тульской областей.

По данным пропагандистских Telegram-каналов, в Липецкой области из-за атаки отключали мобильный интернет. В Москве, Подмосковье, Воронежской и Тульской областях тоже наблюдались перебои со связью.