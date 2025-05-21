Дроны атаковали несколько областей России, в аэропортах ввели план "Ковер" – видео

Рязанская область (Фото: wikimapia.org))

Вечером 20 мая и в ночь на 21 мая беспилотники атаковали несколько регионов России, в том числе Рязанскую, Орловскую и Тульскую области. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы и местные власти.

Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев ночью 20 мая сообщил, что на территории региона была объявлена тревога из-за атаки БпЛА. О последствиях атаки он не писал.

Пропагандистский канал Mash сообщил, что в Тульской области местные жители рассказывали о шести взрывах в Алексине. Также после этого последовал "массовый сбой сотовой связи и интернета".

Проукраинский Telegram-канал Supernova+ написал о вероятном пожаре после атаки дронов на Болховском заводе полупроводниковых приборов (АО "БЗПП").

Утром 21 мая губернатор Орловской области Андрей Кличков рассказал, что якобы в регионе этой ночью было уничтожено 11 БпЛА.

По предварительной информации, повреждений и пострадавших якобы нет, заверил российский чиновник.

Пожар на заводе (Фото: Telegram)

Справка Основная сфера деятельности АО "БЗПП" – разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. БЗПП производит микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборку и батареи для радиоэлектронной аппаратуры. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов. Он сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами ОПК России. Завод ежегодно выпускает до трех миллионов устройств. Основная сфера деятельности АО "БЗПП" – разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. БЗПП производит микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборку и батареи для радиоэлектронной аппаратуры. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов. Он сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами ОПК России. Завод ежегодно выпускает до трех миллионов устройств.

Взрывы также звучали в Рязанской области. Как сообщают пропагандистские каналы, местные жители якобы насчитали около пяти громких взрывов, которые были слышны в разных частях города Рязань. Впоследствии россияне написали о якобы работе ПВО по беспилотникам.

Губернатор области Павел Малков не писал о возможных последствиях атаки.

В то же время в калужском аэропорту Грабцево был введен план "Ковёр". В частности, были приостановлены взлеты и посадки воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По состоянию на 05:43 ограничения отменили.

Такие же ограничения ввели в аэропортах Ярославль, Кубинка, Ермолино и других, которые находятся в радиусе 100 км от города, пишет Telegram-канал Mash. Пилотам советовали направлять самолеты в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы – Домодедово, Жуковский, Шереметьево или Внуково.

Причины введения ограничений официально не уточняются. В Минобороны России также не сообщали о количестве "сбитых беспилотников".