Дрони атакували кілька областей Росії, в аеропортах ввели план "Килим" – відео

Рязанська область (Фото: wikimapia.org)

Ввечері 20 травня та у ніч проти 21 травня безпілотники атакували декілька регіонів Росії, зокрема Рязанську, Орловську та Тульську області. По це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали і місцева влада.

Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв вночі 20 травня повідомив, що на території регіону було оголошено тривогу через атаку БпЛА. Про наслідки атаки він не написав.

Пропагандистський канал Mash повідомив, що в Тульській області місцеві розповідали про шість вибухів в Олексині. Також після цього був "масовий збій стільникового зв'язку та інтернету".

Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ написав про ймовірну пожежу після атаки дронів на Болхівському заводі напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП").

Зранку 21 травня губернатор Орловської області Андрій Кличков розповів, що начебто в регіоні цієї ночі було знищено 11 БпЛА.

За попередньою інформацією пошкоджень та постраждалих нібито немає, запевнив російський чиновник.

Пожежа на заводі (Фото: t.me/supernova_plus)

Довідка Основна сфера діяльності АТ "БЗПП" – розробка і виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури. БЗПП виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та батарейки для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном "Созвєздіє" та іншими структурами ОПК Росії. Завод щорічно випускає до трьох мільйонів приладів. Основна сфера діяльності АТ "БЗПП" – розробка і виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури. БЗПП виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та батарейки для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном "Созвєздіє" та іншими структурами ОПК Росії. Завод щорічно випускає до трьох мільйонів приладів.

Вибухи також лунали в Рязанській області. Як повідомляють пропагандистські канали, місцеві жителі нібито нарахували близько пʼяти гучних вибухів, які були чутні у різних частинах міста Рязань. Згодом росіяни написали про нібито роботу ППО по безпілотниках.

Губернатор області Павло Малков не писав про можливі наслідки атаки.

Водночас у калузькому аеропорту "Грабцеве" було запроваджено план "Килим". Зокрема, було призупинено зльоти та посадки повітряних суден. Про це повідомив представник Росавіації Артем Кореняко у своєму Telegram-каналі. Станом на 05:43 обмеження скасували.

Такі самі обмеження запровадили в аеропортах "Ярославль", "Кубинка", "Єрмолино" та інших, що розташовані в радіусі 100 км від міста, пише Telegram-канал Mash. Пілотам радили спрямовувати літаки "в запасні аеропорти Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Ярославля чи Москви – "Домодєдово", "Жуковський", "Шереметьєво" чи "Внуково".

Причини запровадження обмежень офіційно не уточнюються. У Міноборони Росії ще також не повідомляли про кількість "збитих безпілотників".