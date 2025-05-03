Росіяни поскаржилися на атаку дронів та безекіпажних катерів на Краснодарський край – відео

Зокрема, під атакою було місто Новоросійськ, де розташована військово-морська база держави-агресорки

Новоросійськ (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У ніч проти 3 травня Краснодарський край Росії був під масованою атакою невідомих безпілотників. Під ударом опинилися Анапа, Тамань та Новоросійськ. Про це повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю.

За інформацією Оперативного штабу, у Тамані Темрюкського району нібито впали уламки безпілотників у двох місцях. Зазначається, що у результаті падіння уламків одного із дронів виникла пожежа в районі Сухого озера. Постраждалих немає.

Глава Новоросійська Андрій Кравченко, заявив, що в акваторії Чорного моря в районі Новоросійська нібито відбивали атаку безпілотників та безекіпажних катерів. Російський пропагандистський ресурс Комерсант-Кубань пише, що після нічної атаки у місті тимчасово не працює громадський транспорт.

Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що у Новоросійську нібито пошкоджено три будинки й постраждали нібито чотири людини. Крім цього, він заявив про пошкодження трьох резервуарів у зерновому терміналі.

Також в Оперштабі повідомили, що в селі Юровка на території Анапи уламки безпілотників нібито пошкодили три приватні будинки. За даними влади російського регіону, постраждалих немає.

Місцеві пабліки розповсюджують відео, на яких видно проліт БпЛА, чутно вибухи та видно загоряння, як стверджується, після атаки.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

ДОПОВНЕНО О 09:00. Міністерство оборони держави-агресорки повідомило, що в ніч проти 3 травня було "перехоплено та знищено" 170 БпЛА: 96 – над тимчасово окупованим Кримом, 47 – над Краснодарським краєм, дев’ять – над Ростовською областю, по вісім – над Брянською та Курською областями, два – над Бєлгородською областю.

Крім цього, окупанти відзвітували про нібито знищення над акваторією Чорного моря 11 ракет Storm Shadow та "Нептун", а також 14 безекіпажних катерів.

22 квітня 2025 року були вибухи й пожежа на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії у Володимирській області. 23 квітня там відбулася вторинна детонація.

30 квітня росіяни заявили про атаку безпілотників на місто Рильськ Курської області.