На складі ГРАУ під Москвою вторинна детонація. Пожежа охопила його майже повністю – ЦПД

Російська влада заявляє про постраждалих і евакуйованих

Вибухи на складі 51 ГРАУ (Фото: ресурси окупантів)

На 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії у Володимирській області відбулася вторинна детонація. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"51-й арсенал ГРАУ добре так згорів, вторинна детонація, пожежа охопила його майже повністю", – зазначив він.

Однак місцева влада стверджує, що детонація на складі "поступово завершується", потрібна оцінка наслідків пожежі.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив, що внаслідок "позаштатної ситуації на території військової частини" нібито постраждали чотири особи, мешканців евакуйовано.

На відео, які публікують в мережі, чутно, що на складі вночі продовжували вибухати боєприпаси.

Вибухи на складі пролунали 22 квітня, близько 16:10 за київським часом. Місцеві мешканці опублікували відео з різних ракурсів – на усіх видно, як здіймається "гриб".

Після цього супутник NASA зафіксував масштабну пожежу на арсеналі РФ у Володимирській області. Полум'я охоплює більшу частину території об'єкта.