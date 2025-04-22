Супутник NASA зафіксував масштабну пожежу на арсеналі РФ у Володимирській області – фото
Сервіс Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американської компанії NASA зафіксував масштабну пожежу на 51-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ у Володимирській області.
Ось такий вигляд цей арсенал має на сайті FIRMS: червоним кольором показано пожежу, полум'я охоплює більшу частину території. Загальна площа об'єкта становить близько 3,5 квадратних кілометрів
Вдень 22 квітня російські ресурси повідомили, що на території 51-го арсеналу ГРАУ стався вибух з подальшою детонацією, згодом з'явились відео з місця події.
Влада РФ оголосила евакуацію з навколишніх населених пунктів. Згідно з повідомленнями пропаганди, детонація та пожежа на об'єкті тривала і пізно ввечері.
Точна причина вибуху на об'єкті наразі невідома.
Відстань від арсеналу до російсько-українського кордону – 530 кілометрів.
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