Супутник NASA зафіксував масштабну пожежу на арсеналі РФ у Володимирській області – фото

Дим після вибуху на російському арсеналі у Володимирській області 22 квітня 2025 року (Скриншот з відео)

Сервіс Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американської компанії NASA зафіксував масштабну пожежу на 51-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ у Володимирській області.

Ось такий вигляд цей арсенал має на сайті FIRMS: червоним кольором показано пожежу, полум'я охоплює більшу частину території. Загальна площа об'єкта становить близько 3,5 квадратних кілометрів

Вдень 22 квітня російські ресурси повідомили, що на території 51-го арсеналу ГРАУ стався вибух з подальшою детонацією, згодом з'явились відео з місця події.

Влада РФ оголосила евакуацію з навколишніх населених пунктів. Згідно з повідомленнями пропаганди, детонація та пожежа на об'єкті тривала і пізно ввечері.

Точна причина вибуху на об'єкті наразі невідома.

Відстань від арсеналу до російсько-українського кордону – 530 кілометрів.