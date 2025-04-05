Дрони СБУ уразили в Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку – джерело

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів, розповів співрозмовник в СБУ

МНС Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 5 квітня дрони Служби безпеки України уразили в Самарській області Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.

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Підприємство розташоване в місті Чапаєвськ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (амонал, амоніт та грануліт).

За інформацією співрозмовника, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Як наслідок – керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною військово-промислового комплексу та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", – наголосив співрозмовник.

Вранці 5 квітня губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив про атаку БпЛА на промислове підприємство в Чапаєвську. За його словами, там почалася пожежа.

Федорищев не уточнив, про яке підприємство йдеться, але місцевими пабліками поширювалася інформація про атаку на завод "Промсинтез".