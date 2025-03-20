Дрони СБУ і ССО атакували "Енгельс", а російська ППО гатила ракетами по будинках – джерело

Вибух в Енгельсі (Фото: пропагандистські канали)

Нічна атака на російський аеродром Енгельс в Саратовській області Росії 20 березня стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Службі безпеки України.

Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатих ракет.

"Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів" – повідомив співрозмовник.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, на Енгельсі внаслідок удару України росіяни втратили ракети, зокрема Х-101.

За словами співрозмовника LIGA.net, російські системи протиповітряної оборони діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах РФ, які є абсолютно законними військовими цілями", – заявив він.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про нібито падіння уламків знищеного безпілотника на міську лікарню, внаслідок чого постраждали двоє людей. Також він стверджував, що пошкодження зазнав приватний будинок.

Назагал Міноборони РФ відрапортувало, що над Саратовською областю нібито збито 54 безпілотники.

Обережно: на відео ненормативна лексіка.

Співбесідник LIGA.net підкреслив, що спецоперація на російському військовому аеродромі зменшила можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами.