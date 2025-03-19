Росію атакували безпілотники: загорілась нафтобаза в Краснодарському краї – відео

Краснодарський край (Фото: Євген Лодянов/Wikimedia)

У ніч проти 19 березня Росію атакували дрони, внаслідок цього почалась пожежа на нафтобазі в станиці Кавказькій у Краснодарському краї. Про це повідомив місцевий оперативний штаб.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він стверджує, що пожежа почалась через падіння "уламків" безпілотників після відбиття атаки.

За версією штабу, пошкоджено трубопровід між резервуарами. Площа пожежі склала 20 кв. м. Їй присвоїли четвертий ранг складності. Роботу підприємства припинили, працівників евакуювали.

Читайте також: Війна без США. Як Європі й Україні створити Стратегічні сили стримування Росії

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв атаку та її наслідки не коментував.

Міністерство оборони Росії у своєму зведенні про нібито знищені та перехоплені за ніч українські БпЛА в Краснодарському краї не згадало.

Воєнне відомство РФ стверджує, що збито або перехоплено 57 безпілотників у Курській, Орловській, Тульській, Брянській областях і над акваторією Азовського моря.