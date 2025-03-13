Росію атакували безпілотники: під ударом були три регіони – відео

БпЛА помітили у Воронезькій, Ростовській та Калузькій областях

Калуга (Фото: Wikimedia)

Ввечері 12 березня і в ніч проти 13 березня декілька регіонів Росії були атаковані безпілотниками. Вибухи пролунали у Воронезькій, Ростовській, Калузькій областях.

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Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв о 20:32 12 березня повідомив про небезпеку атаки БпЛА.

О 21:09 він написав, що протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби нібито знищили декілька безпілотників у двох південних районах області.

При цьому декілька дронів пошкодили два об'єкти інфраструктури.

О 22:08 Гусєв уточнив, що на одному об'єкті виникла пожежа, а пошкодження другого начебто не підтвердилось.

О 22:39 він заявив, що пожежу начебто ліквідували.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар о 22:15 написав про нібито відбиття атаки п'яти безпілотників на регіон, посилаючись на Міністерство оборони РФ.

Через падіння одного з них у хуторі Калінінський Шолоховського району почалась пожежа на території промислового об'єкта.

О 04:52 13 березня Слюсар повідомив, що пожежу сухої трави в полі біля промислового об'єкта начебто ліквідували.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша о 21:12 написав, що у Дзержинському районі нібито знищили два БпЛА.

О 06:11 він повідомив про начебто перехоплення та знищення 25 дронів у Дзержинському, Хвастовицькому, Кіровському, Думіницькому, Мещовському та Ул'янівському районах області.

Шапша стверджує, що через падіння безпілотників загорілась технічна будівля на підприємстві у Дзержинському районі, пошкоджено вежу зв'язку та лінію електропостачання у Хвастовицькому районі.

Технічну будівлю начебто загасили.

Російське Міністерство оборони о 06:08 написало про нібито перехоплення та збиття 77 БпЛА з 19:00 12 березня до 05:36 13 березня. 30 дронів начебто знищили над Брянською областю, 25 безпілотників збили у Калузькій області, по шість у Курській та Воронезькій областях, по п'ять – у Ростовській та Бєлгородській областях.

Деталі атак на Брянську, Курську та Бєлгородську області не повідомлялись.

Натомість у Telegram публікувались фото та відео пожеж у Краснодарському краї, але місцева влада їх поки не коментувала.

У ніч проти 10 березня в Росії було завдано ударів по Новокуйбишевському НПЗ.

У ніч проти 11 березня РФ була атакована рекордною кількістю БпЛА.

У ніч проти 12 березня Росію знову атакували безпілотники. Вибухи лунали у Тулі та Орлі.