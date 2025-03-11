Росію атакувала рекордна кількість безпілотників

Москва (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 11 березня Росія знову була під атакою безпілотників. Міністерство оборони Росії визнало 337 нібито збитих або перехоплених дронів – це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

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Воєнне відомство РФ стверджує, що протягом ночі було "перехоплено та знищено" 337 безпілотників: 91 – над Московською областю, 126 – над Курською, 38 – над Брянською, 25 – над Бєлгородською, 22 – над Рязанською, 10 – над Калузькою, вісім – над Липецькою, вісім – над Орловською, шість – над Воронезькою і три – над Нижегородською.

Зокрема, під атакою були Москва і область. В соцмережах ширяться відео атаки.

Для порівняння, у ніч проти 10 березня Міноборони РФ звітувало про дев'ять нібито збитих або перехоплених БпЛА, в ніч проти 9 березня – про 88, проти 8-го – про 31, ввечері 7 березня – про 43, в ніч проти 7 березня – про 39.

Останнім часом Росію регулярно атакують БпЛА. У ніч проти 8 березня безпілотники атакували нафтопереробне підприємство у Ленінградській області, яке є одним із найбільших у Росії.

У ніч проти 10 березня у Самарській області РФ було атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

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