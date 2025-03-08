Атака на нафтозавод у Ленінградській області: у ЦПД пояснили, чим він важливий
Нафтопереробне підприємство у Ленінградській області, яке у ніч проти 8 березня атакували безпілотники, є одним із найбільших в Росії. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.
Йдеться про підприємство "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ), яке знаходиться за 800 км від кордону з Україною.
За даними Коваленка, воно є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною нафтозаводом у Росії після Омського НПЗ.
Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів.
Про атаку на підприємство вранці 8 березня повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він заявив, що нібито уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів.
- 4 січня 2025 року безпілотники атакували найбільший у Росії морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.
- Згодом стало відомо, що за атакою стоїть СБУ. На відео видно, як один з українських дронів влучає в місткість із газовим конденсатом.