Атака на нафтозавод у Ленінградській області: у ЦПД пояснили, чим він важливий

Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів

Нафтопереробний завод (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Нафтопереробне підприємство у Ленінградській області, яке у ніч проти 8 березня атакували безпілотники, є одним із найбільших в Росії. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

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Йдеться про підприємство "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ), яке знаходиться за 800 км від кордону з Україною.

За даними Коваленка, воно є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною нафтозаводом у Росії після Омського НПЗ.

Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів.

Про атаку на підприємство вранці 8 березня повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він заявив, що нібито уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів.