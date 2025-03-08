Атака на нефтезавод в Ленинградской области: в ЦПД объяснили, чем он важен
Нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области, которое в ночь на 8 марта атаковали беспилотники, является одним из крупнейших в России. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Речь идет о предприятии "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), которое находится в 800 км от границы с Украиной.
По данным Коваленко, он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 20,1 млн тонн нефти в год, что делает его вторым по величине нефтезаводом в России после Омского НПЗ.
Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.
Об атаке на предприятие утром 8 марта сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заявил, что якобы обломки сбитого дрона повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.
- 4 января 2025 года беспилотники атаковали самый большой в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
- Впоследствии стало известно, что за атакой стоит СБУ. На видео видно, как один из украинских дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.