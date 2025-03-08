В России пожаловались на атаку БпЛА на нефтезавод в Ленинградской области

Российское Минобороны отчиталось об одном перехваченном беспилотнике в Ленинградской области

НПЗ в Ленинградской области (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 8 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко.

Он заявил, что силы противовоздушной обороны РФ якобы отразили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающее предприятие "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Киришском районе.

Дрозденко утверждает, что силами ПВО один беспилотник якобы сбит на подлете, а другой – уничтожен над территорией предприятия.

По его словам, якобы при падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.

"Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", – уточнил глава региона государства-агрессора.

Российское Министерство обороны традиционно отчиталось о якобы уничтоженных и перехваченных дронах, насчитало 31 в четырех регионах РФ. 26 – в Краснодарском крае, три – в Брянской области и по одному в Ленинградской и Ярославской областях.

СПРАВКА "Киришинефтеоргсинтез" – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области. Предприятие получает сырье по трубопроводу из центров распределения в Ярославской области. Комбинат получает западно-сибирскую и волго-уральскую нефть. Крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству производимого топлива. "Киришинефтеоргсинтез" – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области. Предприятие получает сырье по трубопроводу из центров распределения в Ярославской области. Комбинат получает западно-сибирскую и волго-уральскую нефть. Крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству производимого топлива.

4 января 2025 года беспилотники атаковали самый большой в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Впоследствии стало известно, что за атакой стоит СБУ. На видео видно, как одна из украинских дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.