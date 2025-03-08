В России пожаловались на атаку БпЛА на нефтезавод в Ленинградской области
В ночь на 8 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко.
Он заявил, что силы противовоздушной обороны РФ якобы отразили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающее предприятие "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Киришском районе.
Дрозденко утверждает, что силами ПВО один беспилотник якобы сбит на подлете, а другой – уничтожен над территорией предприятия.
По его словам, якобы при падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.
"Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", – уточнил глава региона государства-агрессора.
Российское Министерство обороны традиционно отчиталось о якобы уничтоженных и перехваченных дронах, насчитало 31 в четырех регионах РФ. 26 – в Краснодарском крае, три – в Брянской области и по одному в Ленинградской и Ярославской областях.
- 4 января 2025 года беспилотники атаковали самый большой в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
- Впоследствии стало известно, что за атакой стоит СБУ. На видео видно, как одна из украинских дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.