В пять областей России прилетели беспилотники самолетного типа – видео

В РФ традиционно утверждают, что якобы все сбили

БпЛА самолетного типа (Иллюстративный скриншот)

В ночь на 4 января Россию атаковали беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 16 якобы сбитых дронов.

Военное ведомство России рапортует, что 10 БпЛА "уничтожены" над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что это были БпЛА самолетного типа и обошлось якобы без разрушений и пострадавших.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что беспилотник был обнаружен и "уничтожен" в районе Лужской губы Финского залива. Тоже утверждает, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал, что БпЛА были якобы сбиты на территории Сафоновского и Ершичского районов. Тоже пишет, что без последствий.

Telegram-каналы, освещающие российско-украинскую войну, предполагают, что в Смоленской области целью атаки могло быть предприятие АО "Авангард", где серийно производятся транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет.

Губернатор Псковской области Василий Анохин решил ничего не говорить об атаке БпЛА, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ближе к полуночи написал о якобы сбитых воздушных целях над Прохоровским районом.

По его словам, в селе Прелестное у одного мужчины осколочное ранение ноги. В одном из частных домов осколками посечены окна, фасад и забор. Также поврежден один автомобиль. В поселке Прохоровка есть повреждения на линии электропередач — на нескольких улицах нет уличного освещения. В селе Михайловка в частном доме поврежден газопровод и посечен забор.

Официальной информации от украинских сил об атаке дронов и целях пока не было.