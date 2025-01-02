Генштаб: Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области

Он базировался в населенном пункте Марьино, отметили в Генштабе

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

В четверг, 2 января, Силы обороны нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Командный пункт расположен в населенном пункте Марьино (Рыльский район Курской области России).

Военные отметили, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни гражданского населения.

"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", – говорится в сообщении Генштаба.

Деталей последствий удара по командному пункту россиян военные не раскрыли.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко ранее писал, что "есть удачный удар". По его словам, в результате атаки "значительные потери" в 810-й бригаде Вооруженных сил России.

20 декабря 2024 года в России жаловались на обстрел якобы со стороны Украины города Рыльск Курской области. В местных пабликах распространялось видео последствий прилетов.

25 декабря Силы обороны поразили в Курской области командный пункт россиян. Он базировался в населенном пункте Льгов.