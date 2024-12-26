В ВСУ подтвердили удар по командному пункту россиян в Курской области – видео

Отмечается, что мог погибнуть заместитель командира бригады

Вероятные последствия удара (скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины 25 декабря поразили в Курской области командный пункт россиян. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Речь идет об ударе по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты, который базировался в населенном пункте Льгов Курской области. Отмечается, что здание, где размещался командный пункт, частично уничтожено.

В сети еще 25 декабря распространяли видео с последствиями якобы удара по командному пункту россиян, базировавшемуся в заброшенном здании.

Вероятно, мог быть убит заместитель командира бригады Салим Паштов. В частности, российские ресурсы распространили якобы сообщение сестры Паштова, подтверждающей его гибель и других военных.

В СтратКоме отметили, что в результате удара могли погибнуть еще 17 военнослужащих армии РФ, большинство из которых – офицеры.

Сообщение сестры Паштова (Фото: ресурсы оккупантов)