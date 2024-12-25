Дроны СБУ поразили склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов России – источник

В результате атаки вражеский склад полностью уничтожен, рассказал собеседник в спецслужбе

СБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

На днях дроны Службы безопасности Украины поразили склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области России. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

Он отметил, что этот полигон является одним из самых больших в России и расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск.

По словам собеседника, на видео виден мощный взрыв после попадания дронов СБУ и последующая детонация боеприпасов. В результате атаки вражеский склад полностью уничтожен.

Именно этот склад оккупанты использовали для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Теперь у россиян значительные логистические трудности, существенно влияющие на способность вести боевые действия, добавил собеседник.

19 декабря 2024 года пропагандисты РФ заявили, что беспилотники атаковали Ростовскую область, попав по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске. В результате атаки дронов был поврежден и сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

23 декабря в Ростовской области России пожаловались на массированную атаку дронов. Взрывы раздавались в городе Миллерово, где расположен военный аэродром оккупантов.