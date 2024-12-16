В ночь на 12 декабря были уничтожены минометный, артиллерийский склады и склад горюче-смазочных материалов

Российские снаряды (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 12 декабря дроны Службы безопасности Украины поразили российские военные склады в Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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На прошлой неделе российская военная пропаганда заявляла об атаке на поселок Маркино Донецкой области. По их словам, "что-то сильно детонировало" примерно до 04:20. По данным собеседника в СБУ, там был атакован минометный и артиллерийский склады оккупационной армии.

"Там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра", – уточнил источник.

Кроме того, по подтвержденным данным, был уничтожен и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.

22 сентября в Эстонии заявили, что в результате удара СБУ по складу боекомплекта в Торопце армия РФ потеряла снаряды на два-три месяца.

29 сентября стало известно, что 120 дронов атаковали состав БК в Волгоградской области. Местные сообщали, что слышали взрывы, а затем начался пожар.