Взорвали и добили из HIMARS: Силы обороны и СБУ уничтожили поезд РФ в Запорожской области
Силы обороны вместе со Службой безопасности Украины 14 декабря провели многоэтапную спецоперацию, направленную на подрыв логистики российских войск в Запорожской области, уничтожив 40 вражеских цистерн горючего на 4 млн долларов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.
Около 15:30 украинские военные взорвали взрывное устройство на железнодорожном участке Камыш-Зоря – Верхний Токмак, когда по пути двигался эшелон с топливом. В результате взрыва поезд сошел с рельсов и опрокинулся.
Чтобы предотвратить эвакуацию уцелевших цистерн, были совершены прицельные удары по передней и задней частям поезда, а остатки состава были уничтожены двумя реактивными снарядами M142 HIMARS.
Эта операция остановила поставки горючего для российских войск и повредила железнодорожный маршрут, исключив его дальнейшее использование, отметил собеседник.
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