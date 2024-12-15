Взорвали и добили из HIMARS: Силы обороны и СБУ уничтожили поезд РФ в Запорожской области

Украинские военные взорвали эшелон с топливом на участке Камыш-Зоря – Верхний Токмак, остановив поставки горючего оккупантам

Фото: Источник LIGA.net в СБУ

Силы обороны вместе со Службой безопасности Украины 14 декабря провели многоэтапную спецоперацию, направленную на подрыв логистики российских войск в Запорожской области, уничтожив 40 вражеских цистерн горючего на 4 млн долларов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.

Около 15:30 украинские военные взорвали взрывное устройство на железнодорожном участке Камыш-Зоря – Верхний Токмак, когда по пути двигался эшелон с топливом. В результате взрыва поезд сошел с рельсов и опрокинулся.

Чтобы предотвратить эвакуацию уцелевших цистерн, были совершены прицельные удары по передней и задней частям поезда, а остатки состава были уничтожены двумя реактивными снарядами M142 HIMARS.

Эта операция остановила поставки горючего для российских войск и повредила железнодорожный маршрут, исключив его дальнейшее использование, отметил собеседник.

Фото: Источник LIGA.net в СБУ

Фото: Источник LIGA.net в СБУ

Фото: Источник LIGA.net в СБУ