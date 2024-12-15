Підірвали та добили з HIMARS: Сили оборони та СБУ знищили російський потяг на Запоріжжі

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

Сили оборони разом зі Службою безпеки України 14 грудня провели багатоетапну спецоперацію, спрямовану на підрив логістики російських військ у Запорізькій області, знищивши 40 ворожих цистерн пального на $4 млн. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

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Близько 15:30 українські військові підірвали вибуховий пристрій на залізничній ділянці Камиш-Зоря – Верхній Токмак, коли по колії рухався ешелон із паливом. У результаті вибуху поїзд зійшов із рейок і перекинувся.

Щоб унеможливити евакуацію вцілілих цистерн, було здійснено прицільні удари по передній та задній частинах поїзда, а залишки складу були знищені двома реактивними снарядами M142 HIMARS.

Ця операція зупинила постачання пального для російських військ та пошкодила залізничний маршрут, унеможлививши його подальше використання, зазначив співрозмовник.

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ