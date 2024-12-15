Запорізька ОВА спростувала чутки про наступ росіян на місто, назвала це ІПСО

Глава Запорізької ОВА Федоров заявив, що росіяни не готуються до наступу на обласний центр. За його словами, це ворожа ІПСО

Іван Федоров (Фото: Telegram чиновника)

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров назвав чутки про наступ на Запоріжжя ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це він заявив на брифінгу.

"Нас лякають із вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи. Це все — ІПСО, але на яку суспільство реагує", – висловився Федоров.

Водночас він зазначив, що у селищі Комишуваха, розташованому приблизно за 20 км від фронту, свідомо не розпочали будівництво підземної школи. За словами Федорова, таке рішення було ухвалено для уникнення хибних оцінок ситуації.

Керівник ОВА підкреслив, що це поки єдина школа, на яку передбачено фінансування, але будівництво свідомо не стартувало.

"Щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо, ми будемо звідти возити дітей", – підсумував посадовець.