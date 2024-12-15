Запорожская ОВА опровергла слухи о наступлении россиян на город, назвала это ИПСО

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил, что россияне не готовятся к наступлению на областной центр. По его словам, это враждебная ИПСО

Иван Федоров (Фото: Telegram чиновника)

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров назвал слухи о наступлении на Запорожье враждебными информационно-психологическими операциями. Об этом он заявил на брифинге.

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"Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре — наступление на Запорожье, в ноябре — вот они уже пошли, а в декабре — все, собираем чемоданы. Это все — ИПСО, но на которую общество реагирует", – высказался Федоров.

В то же время он отметил, что в поселке Камышеваха, расположенном примерно в 20 км от фронта, сознательно не приступили к строительству подземной школы. По словам Федорова, такое решение было принято во избежание ошибочных оценок ситуации.

Руководитель ОВА подчеркнул, что это единственная школа, на которую предусмотрено финансирование, но строительство сознательно не стартовало.

"Чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно, мы будем оттуда возить детей", – подытожил чиновник.