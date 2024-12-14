ВСУ сообщают об отбитых атаках возле Успеновки, а DeepState – о новых оккупациях: карта

Иллюстративное фото: Генштаб

В районе Успеновки Донецкой области в 10 км от Курахово ситуация остается тяжелой. Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили о безуспешных попытках россиян улучшить позиции.

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По данным ОСГВ, в течение суток противник пытался улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки – успеха не имел, понес потери и отошел.

В то же время аналитики DeepState сообщают о новых оккупированных врагом насаленных пунктах в этом районе: это Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны обили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Ганновки и Успеновки.

На Времивском направлении россияне 35 раз штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное.

Подробнее о ситуации на этом участке фронта читайте в материале LIGA.net: "Пехота в окружении". Почему образовался Успеновский мешок – ситуация на Кураховском направлении.

Вечером 12 декабря аналитики DeepState писали об "Успеновском мешке", отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается.

Однако на следующий день в "Хортице" заверили, что окружения там нет, а украинские подразделения отбивают штурмы на окраинах Успеновки, Ганновки, Трудового, Романовки.

Собеседники LIGA.net подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорят, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка".

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