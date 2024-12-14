ЗСУ повідомляють про відбиті атаки біля Успенівки, а DeepState – про нові окупації: мапа

Ілюстративне фото: Генштаб

В районі Успенівки Донецької області в 10 км від Курахового ситуація залишається важкою. Проте в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця" повідомили про безуспішні спроби росіян покращити позиції.

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За даними ОСУВ, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлизаветівки – успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

Водночас аналітики DeepState повідомляють про нові окуповані ворогом насалені пункти у цьому районі : це Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку росіяни 35 разів штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне.

Детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту читайте в матеріалі LIGA.net: "Піхота в оточенні". Чому утворився Успенівський мішок – ситуація на Курахівському напрямку.

Ввечері 12 грудня аналітики DeepState писали про "Успенівський мішок", наголошуючи, що ситуація там критична і дедалі більше погіршується.

Однак наступного дня в "Хортиці" запевнили, що оточення там немає, а українські підрозділи відбивають штурми на околицях Успенівки, Ганнівки, Трудового, Романівки.

Співрозмовники LIGA.net підтвердили факт оточення української піхоти в цьому районі, проте кажуть, що у бійців ще є можливість і воювати, і вийти з "Успенівського мішку".

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